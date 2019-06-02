Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2

Как сообщили «Чемпионату» коллеги с портала Transfermarkt, в результате большого межсезонного обновления будет существенно снижена рыночная стоимость двух игроков сборной России, выступающих за рубежом.
Так, аналитики, отвечающие за чемпионат Франции, приняли решение снизить цену Александра Головина с € 30 млн до 25. Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока. Новые цены представит Transfermarkt на следующей неделе.
Александр Головин стал игроком «Монако» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 30 млн. Денис Черышев провёл минувший сезон в испанской «Валенсии». Права на футболиста принадлежат «Вильярреалу».
- 2 июня 2019
-
13:05
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:35
-
11:24
-
11:16
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:41
-
10:23
-
10:22
-
10:10
-
10:07
-
09:54
-
09:54
-
09:38
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
09:09
-
09:00
-
03:34
-
03:26
-
02:59
-
02:17
-
01:54