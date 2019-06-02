Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2

Как сообщили «Чемпионату» коллеги с портала Transfermarkt, в результате большого межсезонного обновления будет существенно снижена рыночная стоимость двух игроков сборной России, выступающих за рубежом.

Так, аналитики, отвечающие за чемпионат Франции, приняли решение снизить цену Александра Головина с € 30 млн до 25. Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока. Новые цены представит Transfermarkt на следующей неделе.

Александр Головин стал игроком «Монако» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 30 млн. Денис Черышев провёл минувший сезон в испанской «Валенсии». Права на футболиста принадлежат «Вильярреалу».