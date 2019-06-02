Похороны Рейеса состоятся в Утрере 3 июня

Стала известна дата похорон бывшего нападающего «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автомобильной катастрофе в субботу, 1 июня.



По информации Mirror, похороны Рейеса состоятся утром в понедельник, 3 июня, в родном городе футболиста — Утрере. Сегодня, 2 июня, гроб с телом игрока должен быть доставлен в «Севилью», где будет находится с 16:00 по 21:00 по местному времени, после чего будет отправлен в ратушу Утреры. Там болельщики смогут попрощаться с игроком и выразить соболезнования семье Рейеса. В понедельник утром гроб отвезут в церковь Санта-Мария в Утрере, после чего игрок будет похоронен.



Ранее сообщалось, что автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч. Рейес был за рулём. Его кузен, который находился на пассажирском сиденье, получил 60% ожогов тела. За его жизнь борются медики.

Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес