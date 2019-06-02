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Деле Алли: поражение от «Ливерпуля» раздирает мне душу

Деле Алли: поражение от «Ливерпуля» раздирает мне душу
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал о своих эмоциях после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором его команда уступила со счётом 0:2.

«Поражение раздирает мне душу. Пора задуматься над тем, что пошло не так. В то же время мы должны осознать, как далеко нам удалось пройти.Сейчас трудно находить позитивные моменты, но со временем мы все оглянемся назад и посмотрим на пройденный нами путь.

Это ещё не конец. Мы должны продолжать работать, совершенствоваться. Чувство разочарования, которое причиняет нам боль, необходимо использовать для дальнейшего движения вперёд.

Это было удивительное путешествие, и я просто хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Мне жаль, что мы не смогли преодолеть последнее препятствие. Но мы должны сохранить этот настрой и перенести его на следующий сезон», — приводит слова Алли официальный сайт «Тоттенхэма».

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