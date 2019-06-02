Деле Алли: поражение от «Ливерпуля» раздирает мне душу

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал о своих эмоциях после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», в котором его команда уступила со счётом 0:2.
«Поражение раздирает мне душу. Пора задуматься над тем, что пошло не так. В то же время мы должны осознать, как далеко нам удалось пройти.Сейчас трудно находить позитивные моменты, но со временем мы все оглянемся назад и посмотрим на пройденный нами путь.
Это ещё не конец. Мы должны продолжать работать, совершенствоваться. Чувство разочарования, которое причиняет нам боль, необходимо использовать для дальнейшего движения вперёд.
Это было удивительное путешествие, и я просто хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Мне жаль, что мы не смогли преодолеть последнее препятствие. Но мы должны сохранить этот настрой и перенести его на следующий сезон», — приводит слова Алли официальный сайт «Тоттенхэма».
- 2 июня 2019
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