«Томь» — «Уфа»: команды объявили стартовые составы на матч за место в РПЛ

«Томь» и «Уфа» объявили стартовые составы на второй переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, который состоится сегодня, 2 июня, на стадионе «Труд» в Томске и начнётся в 14:00 мск.



«Томь»: Смирнов, Эдиев, Бугаев, Шумских, Пенчиков, Каккоев, Ставпец, Шалаев, Калинский, Абдулавов, Гасилин.



Запасные: Сальников, Мелихов, Мануйлов, Запрягаев, Карымов, Андреев, Макурин, Сасин, Андреев, Тлупов, Кудряшов, Крапухин.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.



Запасные: Шафинский, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, салатич, Бизяк, Вомбергар.

В первом переходном матче, который прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе, победу со счётом 2:0 одержали хозяева.