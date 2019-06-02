Песьяков: Алисон — один из лучших игроков финала Лиги чемпионов

Голкипер «Ростова» и национальной команды России Сергей Песьяков поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (0:2).



«Финал Лиги чемпионов смотрел, игра была местами скучная — то спокойствие, то катали мяч, но хорошая игра. Рад за Клоппа, потому что было много поражений в финале. Алисон — один из лучших игроков матча, очень хорошо сыграл», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

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