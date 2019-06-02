Ахметов: финал Лиги чемпионов получился не таким, каким его ожидали увидеть

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» (0:2).



«Вчера смотрел финал не вместе с командой, хотелось одному посмотреть в номере. Симпатии в финале были на стороне „Ливерпуля“. Финал получился не таким, каким его ожидали увидеть. Для „Ливерпуля“ было главным не допустить ошибок и не повторить прошлогоднего финала», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

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