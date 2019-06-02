Смолов — о финале ЛЧ: девушка, выбежавшая на поле, выглядела явно лучше стюардов

Нападающий «Локомотива» и национальной команды России Фёдор Смолов поделился эмоциями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем».
«Что касается финала Лиги чемпионов, то у меня двоякие ощущения. Как зрителю, было обидно, что поставили такой пенальти. Потом «Ливерпуль» защищал счёт, а «Тоттенхэму» не повезло. Всё равно круто, с белой завистью смотришь на такие финалы, что люди играют в таких матчах. Раз судья не стал смотреть VAR, то пенальти был. Сиссоко странное решение принял, когда решил выставить руку и что-то там показывать.
Девушка, выбежавшая на поле? Раз её долго не могли поймать, значит, неплохо выглядела. Физические данные точно лучше, чем у стюардов. Стартовая скорость? Неплохая, как и форма. Причём я видел, что это вторая половинка нашего соотечественника, который тоже на поле выбегал. Гордость за него? Не думал об этом. Девушка всяко лучше, чем фанат в нетрезвом виде или агрессивный болельщик», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 июня 2019
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