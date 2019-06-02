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«Крылья» — «Нижний Новгород»: онлайн-трансляция игры за место в РПЛ — в 17:00

«Крылья» — «Нижний Новгород»: онлайн-трансляция игры за место в РПЛ — в 17:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Самара Арена» состоится второй переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы, в роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин. Резервный рефери — Евгений Турбин.

В первом переходном матче, который прошёл на стадионе «Нижний Новгород», победу со счётом 3:1 одержали «Крылья Советов».

«Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше ФНЛ расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице с 64 очками в активе. Команда оказалась в семи очках от зоны прямого выхода в Премьер-лигу. В свою очередь «Крылья Советов» заняли 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 28 очков и финишировав в семи очках от зоны вылета.

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