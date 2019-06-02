«Крылья» — «Нижний Новгород»: онлайн-трансляция игры за место в РПЛ — в 17:00

Сегодня, 2 июня, на стадионе «Самара Арена» состоится второй переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы, в роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин. Резервный рефери — Евгений Турбин.
В первом переходном матче, который прошёл на стадионе «Нижний Новгород», победу со счётом 3:1 одержали «Крылья Советов».
«Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше ФНЛ расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице с 64 очками в активе. Команда оказалась в семи очках от зоны прямого выхода в Премьер-лигу. В свою очередь «Крылья Советов» заняли 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 28 очков и финишировав в семи очках от зоны вылета.
- 2 июня 2019
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:27
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:35
-
11:24
-
11:16
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:41
-
10:23
-
10:22
-
10:10
-
10:07
-
09:54
-
09:54