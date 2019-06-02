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Комличенко: победу «Млады» не праздновал. После игры сразу поехал в аэропорт

Комличенко: победу «Млады» не праздновал. После игры сразу поехал в аэропорт
Футбол / Сборная России 0

Нападающий чешской «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко поделился впечатлениями от первого вызова в стан национальной команды.

«Вчерашняя победа «Млады Болеслав»? Эмоции уже поутихли. Вчера все были очень довольны, настроение – супер. Выполнили задачу на сезон. Я вообще не праздновал победу, сразу поехал в аэропорт. Мне уже надо было вылетать, поэтому без команды поехал.

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Чуть-чуть поспал ночью. Тренировка была втягивающей? Не сказал бы (смеётся). Нормальная тренировка. В команде знаю ребят из «Краснодара» и ещё нескольких, с которыми играл в молодёжной сборной. С остальными ещё познакомлюсь», — сказал Комличенко в интервью РФС.

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