Экс-игрок сборной Испании: Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя

Олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной Испании Сантьяго Каньисарес прокомментировал гибель своего соотечественника Хосе Антонио Рейеса, призвав людей объективно оценить произошедшее.



«Езда на высокой скорости — предосудительный поступок. В ДТП были жертвы, помимо водителя. Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя. Но всё это не означает, что я не сожалею о случившемся и не молюсь за души погибших», — написал Каньисарес в своём «твиттере».



Испанский нападающий Хосе Антонио Рейес погиб вчера, 1 июня, в автокатастрофе, находясь за рулём Mercedes Brabus S550. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.

Появилось видео с места аварии, в которой погиб испанский футболист Рейес