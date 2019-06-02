Экс-игрок сборной Испании: Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя

Олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной Испании Сантьяго Каньисарес прокомментировал гибель своего соотечественника Хосе Антонио Рейеса, призвав людей объективно оценить произошедшее.
«Езда на высокой скорости — предосудительный поступок. В ДТП были жертвы, помимо водителя. Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя. Но всё это не означает, что я не сожалею о случившемся и не молюсь за души погибших», — написал Каньисарес в своём «твиттере».
Испанский нападающий Хосе Антонио Рейес погиб вчера, 1 июня, в автокатастрофе, находясь за рулём Mercedes Brabus S550. Автомобиль вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
- 2 июня 2019
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