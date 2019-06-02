На девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ, за день подписались 2 млн человек

У американской модели и актрисы Кинси Волански, которая прорвалась на поле во время финального матча Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур», значительно увеличилось число подписчиков в «Инстаграме».



Перед её выходкой в мадридском поединке оно составляло чуть больше 300 тысяч человек. Менее чем за сутки это число увеличилось в восемь раз. В настоящее время Волански преодолела отметку в 2,4 миллиона подписчиков, и их количество продолжает расти.



В этой истории оказался замешан русский блогер из Соединённых Штатов Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира — 2014. За день до финала он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.



Главному арбитру поединка Дамиру Скомине из Словении пришлось остановить поединок. Службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели её с поля. После этого встреча была возобновлена.

Полуголой девушкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, оказалась модель из США