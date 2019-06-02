«Реал» готов отдать Бэйла, Родригеса и Наваса в обмен на Погба

Мадридский «Реал» рассматривает возможность проведения обмена с «Манчестер Юнайтед», чтобы подписать француза Поля Погба. По информации The Sunday Times, Зинедин Зидан лично настаивает на покупке соотечественника.



Президент «Реала» Флорентино Перес стремится избежать полной оплаты трансфера Погба, поэтому планирует провести обмен. Зидан выбрал для него валийца Гарета Бэйла, колумбийца Хамеса Родригеса и костариканца Кейлора Наваса.



Британский футболист не против возвращения в Англию. От Хамеса Родригеса, вернувшегося из «Баварии», за которую выступал на правах аренды, боссы «Реала» ничего не ожидают. А место Наваса в составе готов занять бельгиец Тибо Куртуа.



В сообщении говорится, что Погба хотел бы перейти в «Реал». Одной из главных причин может стать личность главного тренера, а также желание француза выиграть Лигу чемпионов.

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