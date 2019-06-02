Участница Spice Girls вышла на сцену в футболке «Ливерпуля» в честь победы в ЛЧ

Участница поп-группы Spice Girls Мел Си вышла на сцену в футболке «Ливерпуля», чтобы отпраздновать победу любимого клуба в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0), сообщает Daily Mail.
По информации источника, певица не могла посмотреть игру, так как вечером в субботу, 1 июня, группа Spice Girls выступала с концертом в Манчестере на стадионе «Этихад». После победы мерсисайдского клуба в финале Мел Си вышла в футболке «Ливерпуля» на сцену во время исполнения хита группы Wannabe.
Фото доступно на странице Mo Salah Facts в «Твиттере».
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 2 июня 2019
-
16:07
-
16:05
-
15:57
-
15:51
-
15:34
-
15:23
-
15:08
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:27
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:30
-
12:22
-
12:19
-
12:02
-
11:53
-
11:35
-
11:24
-
11:16
-
11:16
-
11:00