Участница Spice Girls вышла на сцену в футболке «Ливерпуля» в честь победы в ЛЧ

Участница поп-группы Spice Girls Мел Си вышла на сцену в футболке «Ливерпуля», чтобы отпраздновать победу любимого клуба в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0), сообщает Daily Mail.



По информации источника, певица не могла посмотреть игру, так как вечером в субботу, 1 июня, группа Spice Girls выступала с концертом в Манчестере на стадионе «Этихад». После победы мерсисайдского клуба в финале Мел Си вышла в футболке «Ливерпуля» на сцену во время исполнения хита группы Wannabe.

Фото доступно на странице Mo Salah Facts в «Твиттере».

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).