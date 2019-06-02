«Уфа» сохранила место в РПЛ, несмотря на поражение в ответном матче с «Томью»

В ответном переходном матче за место в Российской Премьер-Лиге «Томь» принимала «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Томи» Алексей Гасилин, который отправил мяч в ворота «Уфы» с подачи форварда Исламнура Абдулавова на 11-й минуте. В компенсированное время матча был удалён голкипер «Уфы» Александр Беленов.



Первый матч, прошедший на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершился победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, «Уфа» сохранила прописку в Российской Премьер-Лиге, а «Томь» упустила возможность выйти в дивизион рангом выше.



«Уфа» в минувшем розыгрыше чемпионата России заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков и финишировав в пяти очках от зоны вылета. В свою очередь «Томь» расположилась на третьей строчке в таблице ФНЛ с 64 очками. Команда оказалась в пяти очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.