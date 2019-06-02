«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

Мадридскому «Реалу» удалось достичь договорённости с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.



По информации издания, ссылающегося на авторитетный источник в стане мадридцев, сумма трансфера составит € 110 млн. Помимо этого, в качестве бонуса за выступления Азара в «Реале» «Челси» может получить до € 15 млн.



Текущее соглашение бельгийца с лондонским клубом истекает летом следующего года. Ранее «Челси» предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли.



Азар перешёл в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара