«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

Мадридскому «Реалу» удалось достичь договорённости с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.
По информации издания, ссылающегося на авторитетный источник в стане мадридцев, сумма трансфера составит € 110 млн. Помимо этого, в качестве бонуса за выступления Азара в «Реале» «Челси» может получить до € 15 млн.
Текущее соглашение бельгийца с лондонским клубом истекает летом следующего года. Ранее «Челси» предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли.
Азар перешёл в «Челси» в 2012 году из французского «Лилля». В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл в английской Премьер-лиге 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.
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