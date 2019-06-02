«Крылья» — «Нижний Новгород»: известны стартовые составы на матч за место в РПЛ

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на второй переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, который состоится сегодня, 2 июня, на стадионе «Самара Арена» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Антон, Шейдаев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Карпов, Киселёв, Яковлев.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Хрипков, Абрамов, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев, Сапета, Палиенко, Носов, Фомин, Салугин.
Запасные: Сысуев, Игнатович, Скворцов, Аюпов, Симанов, Делькин, Воробьёв, Сергеев.
В первом переходном матче, который прошёл на стадионе «Нижний Новгород», победу со счётом 3:1 одержали «Крылья Советов».
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