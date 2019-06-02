Защитник Гари Кэхилл покинул «Челси»

33-летний английский защитник «Челси» Гари Кэхилл завершил свои выступления за лондонский клуб. Контракт футболиста истёк и не будет продлён, говорится на официальном сайте клуба.



После ухода из клуба Джона Терри в 2017 году, Кэхилл был назначен капитаном «Челси» и выводил команду на поле с капитанской повязкой до тех пор, пока не перестал попадать в стартовый состав. В нынешнем сезоне он выходил на поле в Лиге Европы и Кубке Лиги.



Однако на финальный матч второго по значимости клубного турнира Европы главный тренер Маурицио Сарри его не поставил, вызвав тем самым недовольство экс футболиста «Челси» Сеска Фабрегаса. «Он так много сделал для этого клуба, что был достоин выйти на поле при счёте 4:1. Выпусти его на поле, вручи капитанскую повязку. Пусть Гари уйдёт, как настоящий герой, ведь он этого заслуживает», — сказал испанец после финального матча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

Фабрегас раскритиковал Сарри за решение оставить в запасе Кэхилла