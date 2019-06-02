Беленов за одну минуту получил две жёлтые карточки за затяжку времени

Вратаря «Уфы» Александра Беленова удалили в концовке стыкового матча с «Томью» (Томск) за право играть в РПЛ в сезоне-2019/20. Голкипер тянул время, стремясь сохранить счёт, который устраивал уфимский клуб.
На четвёртой добавленной к основному времени минуте матча главный арбитр встречи Виталий Мешков показал Беленову первую жёлтую карточку. Однако вратарь продолжил и дальше тянуть время. Мешков незамедлительно достал из кармана вторую жёлтую и удалил Беленова.
«Уфа» к этому моменту провела все три заменты, поэтому запасной голкипер команды Юрий Шафинский не смог выйти на поле. В ворота пришлось встать нападающему уфимцев Вячеславу Кротову. Однако в игру на непривычной позиции ему по-настоящему вступать не пришлось, поскольку через несколько секунд после возобновления встречи арбитр дал финальный свисток.
«Уфа» уступила «Томи» со счётом 0:1, однако сохранила место в РПЛ по сумме двух матчей. Первую встречу этих команд уфимцы выиграли — 2:0.
- 2 июня 2019
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