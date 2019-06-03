Климов: очень доволен, что нахожусь в «Серкль Брюгге», это огромный опыт

Нападающий «Серкль Брюгге» Кирилл Климов рассказал, как прошли его первые полгода в бельгийском клубе. 18-летний форвард уехал в Бельгию прошедшей зимой из московского «Локомотива».



«Сейчас уже можно сказать, что полностью адаптировался и в новой команде, и в новой стране. Конечно, первое время было немного трудно, но никто и не обещал, что будет легко. Через некоторое время стало намного лучше и сейчас никаких проблем не испытываю.



Что самое непривычное по сравнению с Москвой в плане быта? Ну, это явно позитивный момент: дорога на тренировку занимает 10-15 минут, а в Москве добирался час. Очень доволен, что нахожусь в «Серкль Брюгге». Я тренируюсь с первой командой, это огромный опыт для меня. Другой уровень сопротивления, другие скорости, всё происходит намного быстрее. Нужно быть хорошо готовым физически и функционально. Здесь это очень важные аспекты. С каждым днём чувствую себя увереннее, более опытные игроки подсказывают мне. Могу и сам что-то спросить, с общением никаких трудностей нет.



Расстроился ли, что меня не вызвали в сборную России на мемориал Гранаткина, который начинается завтра? Думаю, на данный момент это объективное решение, поэтому никаких обид нет. В целом же, разумеется, как и любой игрок, мечтаю играть за сборную и готов всегда приезжать в команду», — сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Климов — о переходе в «Серкль Брюгге»: хочу попробовать свои силы в Европе