Игнашевич станет главным тренером московского «Торпедо»

По информации «Чемпионата», экс-футболист сборной России, а ныне тренер Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо».



Долгое время фаворитом на пост наставника команды оставался Денис Бушуев, и его кандидатура была поддержана советом директоров, однако в последний момент был сделан выбор в пользу Игнашевича.



С июля 2018 года 39-летний тренер руководил молодёжной командой московского ЦСКА, приведя её у золотым медалям в своём первенстве. В конце мая на официальном сайте клуба было объявлено, что специалист ушёл с этого поста.



Московское «Торпедо» в сезоне-2019/20 одержало победу в зоне «Центр» ПФЛ и вышло в ФНЛ. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что действующий главный тренер команды Игорь Колыванов покинет свой пост.

Колыванов может покинуть пост главного тренера «Торпедо»