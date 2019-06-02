«Барселона» ведёт активные переговоры по трансферу Родриго

Шансы на переход нападающего «Валенсии» Родриго Морено в «Барселону» в последние дни значительно возросли. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, клубы в данный момент ведут активные переговоры по трансферу форварда. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает Родриго одним из лучших вариантов для усиления атакующей линии.

Ранее сообщалось, что Родриго провёл беседу с руководством «Валенсии», в ходе которой было принято решение о его продаже. Сумма отступных в контракте форварда составляет € 120 млн, но клуб готов расстаться с ним за € 50 млн.

28-летний Родриго является воспитанником «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2015 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 33 матчах Примеры, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами.