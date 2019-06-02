А. Глеб в пятый раз покинул БАТЭ

Борисовский БАТЭ объявил о расставании с полузащитником Александром Глебом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Действие контракта с футболистом прекращено по соглашению сторон.

38-летний Глеб в пятый раз за свою карьеру покинул БАТЭ, за который он выступал с 1999 по 2000, с 2012 по 2013, в 2015, в 2016, а также с 2018 по 2019 год. Всего за борисовский клуб хавбек провёл 124 матча во всех турнирах, в которых стал автором 8 забитых мячей, а также сделал 18 результативных передач. В составе БАТЭ Глеб стал шестикратным чемпионом Беларуси.

Также за свою карьеру белорусский полузащитник выступал за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».