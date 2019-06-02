А. Глеб в пятый раз покинул БАТЭ
Борисовский БАТЭ объявил о расставании с полузащитником Александром Глебом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Действие контракта с футболистом прекращено по соглашению сторон.
38-летний Глеб в пятый раз за свою карьеру покинул БАТЭ, за который он выступал с 1999 по 2000, с 2012 по 2013, в 2015, в 2016, а также с 2018 по 2019 год. Всего за борисовский клуб хавбек провёл 124 матча во всех турнирах, в которых стал автором 8 забитых мячей, а также сделал 18 результативных передач. В составе БАТЭ Глеб стал шестикратным чемпионом Беларуси.
Также за свою карьеру белорусский полузащитник выступал за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор» и «Генчлербирлиги».
Щенсны: Глеб мог бы добиться большего, но он любил выпить
- 2 июня 2019
-
19:10
-
18:52
-
18:35
-
18:34
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:41
-
17:41
-
17:25
-
17:19
-
16:52
-
16:47
-
16:21
-
16:07
-
16:05
-
15:57
-
15:51
-
15:34
-
15:23
-
15:08
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:38
-
13:31
-
13:27
Партнерский контент