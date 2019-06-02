«Ливерпуль» проводит чемпионский парад. LIVE

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.
В данный момент клуб проводит чемпионский парад в Ливерпуле. Футболисты и тренеры «Ливерпуля» с Кубком Лиги чемпионов проедут на автобусе по улицам города, которые наводнили болельщики мерсисайдцев.
Видео можно посмотреть на YouTube-странице «Ливерпуля».
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».
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