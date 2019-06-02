«МЮ» предложил Рабьо контракт на € 10 млн в год и € 5 млн подписного бонуса

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может на правах свободного агента перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Soccer Link.

По информации источника, в настоящее время 24-летний хавбек ведёт переговоры с «красными дьяволами» и «Эвертоном». Манкунианский клуб уже сделал предложение французу о подписании долгосрочного контракта с зарплатой € 10 млн в год. Также «МЮ» готов выплатить футболисту € 5 млн в качестве подписного бонуса. Сам игрок пока не ответил на поступившее предложение.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Рабьо сыграл 20 матчей. На счету игрока 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Летом футболист получит статус свободного агента. Ранее он отказался продлевать контракт с «ПСЖ».