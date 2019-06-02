«Крылья Советов» — «Н. Новгород»: судья удалил тренера гостей Дм. Черышева

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев удалён в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге с «Крыльями Советов» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм). Встреча проходит в Самаре на стадионе «Самара Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В концовке первого тайма наставник гостей Дмитрий Черышев помешал защитнику самарцев Виталию Денисову ввести мяч из аута. За это главный арбитр Сергей Карасёв сразу показал тренеру красную карточку, отправив его на трибуны.

Напомним, что в первом матче «Крылья Советов» одержали выездную победу со счётом 3:1. Таким образом, нижегородскому коллективу для повышения в классе нужно забивать ещё не менее двух мячей.