Сын Рейеса написал сообщение погибшему отцу
Старший сын бывшего игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса написал сообщение своему погибшему отцу.
«Это последний момент, который мы провели вместе, папа. В тот день ты давал мне советы, как и всегда, но сегодня ты больше не вернёшься, и это очень тяжёлый день для меня! Я всегда буду очень гордиться тобой, папа. Мы проводили времени вместе не столько, сколько хотели, но только мы с тобой знаем, как сильно мы любим друг друга! Я знаю, что с небес ты позаботишься обо мне, я никогда не забуду тебя! Я люблю тебя, папа!» — написал Хосе Рейес-младший в своём «инстаграме».
Фото доступно в "инстаграме" Хосе Рейеса-младшего.
Напомним, Хосе Антонио Рейес погиб вчера, 1 июня, в результате автомобильной аварии.
Экс-игрок сборной Испании: Рейес не заслуживает того, чтобы делать из него героя
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