Кротов: Евсеев уже сказал, что я новый Тихонов

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал своё решение встать в ворота в ответном стыковом матче за место в РПЛ с «Томью» после удаления голкипера своей команды Александра Беленова.
«Я подошёл и сказал, что встану в ворота, что смогу сыграть. Если бы не был уверен в своих силах, то не пошёл бы. Конечно, волнение присутствовало, но я справился и поймал мяч. Наш тренер по вратарям Юрий Перескоков сказал, что я уверенно совершил три 100-процентных действия: встал в ворота, забрал мяч и выбил. Хорошо, что финальный свисток раздался так быстро. Главный тренер Вадим Евсеев уже пошутил, сказал, что я — новый Тихонов», — цитирует Кротова «Р-Спорт».
В 1996 году в матче 1/32 финала Кубка УЕФА с «Силькеборгом» полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов встал в ворота своей команды после удаления вратаря Руслана Нигматуллина на 89-й минуте. В оставшееся время хавбек смог отбить опасный штрафной в исполнении соперника. В итоге «Спартак», в составе которого в той встрече также играл нынешний наставник «Уфы» Вадим Евсеев, выиграл у датской команды со счётом 3:2.
- 2 июня 2019
-
20:27
-
20:24
-
20:06
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:10
-
18:52
-
18:35
-
18:34
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:41
-
17:41
-
17:25
-
17:19
-
16:52
-
16:47
-
16:21
-
16:07
-
16:05
-
15:57
-
15:51
-
15:34
-
15:23
-
15:08
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:22