Кротов: Евсеев уже сказал, что я новый Тихонов

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов прокомментировал своё решение встать в ворота в ответном стыковом матче за место в РПЛ с «Томью» после удаления голкипера своей команды Александра Беленова.

«Я подошёл и сказал, что встану в ворота, что смогу сыграть. Если бы не был уверен в своих силах, то не пошёл бы. Конечно, волнение присутствовало, но я справился и поймал мяч. Наш тренер по вратарям Юрий Перескоков сказал, что я уверенно совершил три 100-процентных действия: встал в ворота, забрал мяч и выбил. Хорошо, что финальный свисток раздался так быстро. Главный тренер Вадим Евсеев уже пошутил, сказал, что я — новый Тихонов», — цитирует Кротова «Р-Спорт».

В 1996 году в матче 1/32 финала Кубка УЕФА с «Силькеборгом» полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов встал в ворота своей команды после удаления вратаря Руслана Нигматуллина на 89-й минуте. В оставшееся время хавбек смог отбить опасный штрафной в исполнении соперника. В итоге «Спартак», в составе которого в той встрече также играл нынешний наставник «Уфы» Вадим Евсеев, выиграл у датской команды со счётом 3:2.