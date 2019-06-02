Дм. Черышев — об играх с «Крыльями Советов»: почти не уступали сопернику из РПЛ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал исход противостояния с «Крыльями Советов» (1:3, 1:0) в стыковых матчах за место в Российской Премьер-Лиге.

«Хотелось бы сказать большое спасибо моим игрокам, которые сегодня показали характер. Все два матча мы провели хорошо, практически не уступая сопернику из РПЛ. Дома нам не повезло, сегодня не хватило лишнего гола.

В концовке сезона у нас была небольшая чехарда в составе, ребята постоянно выпадали из состава. Но мы всё равно заняли четвёртое место, дошли до стыков и показали зубы. Теперь мы свою задачу понимаем и знаем, что делать дальше", — приводит слова наставника «Нижнего Новгорода» официальный сайт «Крыльев Советов».