Божович — о поражении «Нижнему Новгороду»: были гораздо лучше соперника

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге «Нижнему Новгороду» (0:1). Первая игра завершилась победой команды из Самары со счётом 3:1.

«Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника. Футболисты создали много моментов, но не смогли забить. Пропустили мы тогда, когда „Нижний Новгород“ впервые подошёл к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты, но снова не забивали. Самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».

Напомним, место в РПЛ также сохранила «Уфа», которая оказалась сильнее «Томи» (2:0, 0:1).