Божович — о поражении «Нижнему Новгороду»: были гораздо лучше соперника
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды в ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге «Нижнему Новгороду» (0:1). Первая игра завершилась победой команды из Самары со счётом 3:1.
«Думаю, что сегодня мы были гораздо лучше соперника. Футболисты создали много моментов, но не смогли забить. Пропустили мы тогда, когда „Нижний Новгород“ впервые подошёл к нашим воротам. Во второй половине мы также создавали моменты, но снова не забивали. Самое главное – мы сохранили место в РПЛ. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».
Напомним, место в РПЛ также сохранила «Уфа», которая оказалась сильнее «Томи» (2:0, 0:1).
Дм. Черышев — об играх с «Крыльями Советов»: почти не уступали сопернику из РПЛ
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