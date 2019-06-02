Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард «ПСЖ» Неймар намерены перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, Гризманн является целью «Барселоны». Каталонцы надеются заменить им бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Напомним, в данный момент сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна составляет € 200 млн, но с 1 июля она уменьшится до € 120 млн.

Что касается возможного трансфера 27-летнего Неймара, то с ним дело обстоит намного сложнее. Бразилец сожалеет о том, что в 2017 году он покинул «Барселону» и перешёл в «ПСЖ». Парижане не намерены продавать игрока, и у него нет в контракте суммы отступных. Если бы французский клуб согласился его продать, то «Барселона» могла бы использовать в сделке форварда Усмана Дембеле.