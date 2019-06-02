«Эвертон» оценил Влашича в € 13,5 млн, ЦСКА не готов платить указанную сумму

«Эвертон» оценивает своего полузащитника Николу Влашича, который сезон-2018/19 на правах аренды провёл в ЦСКА, в € 13,5 млн, сообщает footballinsider247.com.

По информации источника, 21-летний хавбек уведомил клуб, что хочет сменить команду в летнее трансферное окно. «Ириски» готовы пойти на встречу хорвату, однако хотят получить за него € 13,5 млн. ЦСКА заинтересован в продлении сотрудничества с футболистом, однако не готов заплатить за него указанную сумму. «Бешикташ», который тоже интересуется полузащитником, готов взять его в аренду.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Влашич сыграл 31 матч. В его активе 8 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года.