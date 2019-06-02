Швейцарский «Ксамакс» превзошёл камбэки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

«Ксамакс» сохранил место в швейцарской Суперлиге, отыгравшись после домашнего поражения со счётом 0:4 в первом стыковом матче с «Арау».
В ответной встрече «Ксамакс» обыграл соперника на выезде с тем же счётом, а затем превзошёл его в серии пенальти.
«Арау» — «Ксамакс» — 0:4 (0:3), по пенальти — 4:5
Голы: Дье (20), Осс (29), Адеми (38), Треанд (72)
В завершившемся сезоне «Ксамакс» финишировал на девятом месте в турнирной таблице швейцарского национального чемпионата, набрав 37 очков. «Арау» (64) занял второе место во втором дивизионе.
«Ксамакс» был основан в 1912 году. Клуб становился чемпионом Швейцарии в сезонах 1986/87 и 1987/88. В январе 2012 года в период владения клубом российским бизнесменом Булатом Чагаевым «Ксамакс» был признан банкротом и изгнан из Суперлиги. В том же году клуб был образован заново с названием «Невшатель Ксамакс 1912».
Напомним, что «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» совершили впечатляющие камбэки в полуфиналах Лиги чемпионов-2018/19. «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Барселону» (4:0) после гостевого поражения со счётом 0:3. «Тоттенхэм Хотспур» проиграл дома «Аяксу» (0:1), а в ответном выездном матче уступал со счётом 0:2 после первого тайма, но сумел одержать победу — 3:2.
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