Источник: «Челси» выходил на контакт с Аллегри

«Челси» рассматривает кандидатуру итальянского специалиста Массимилиано Аллегри в качестве своего нового главного тренера, утверждает Daily Star.

По информации источника, синие уже выходили на контакт с 51-летним наставником. При этом не исключается, что нынешний главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри этим летом может возглавить «Ювентус», а Аллегри — «Челси».

Напомним, последним клубом Аллегри был «Ювентус». «Старую синьору» он покинул по окончании сезона-2018/19. В туринском клубе наставник проработал пять лет. За это время с командой он выиграл 11 трофеев, включая пять побед в чемпионате Италии.

Сарри возглавил «Челси» прошлым летом. Под его руководством синие стали победителями Лиги Европы.