Роналду позвонил Хамесу и сообщил, что хочет видеть его в «Ювентусе»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде колумбийского полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, утверждает Sport Bild.

По данным источника, Роналду позвонил Родригесу по Facetime и попросил его перейти в «Ювентус». Ранее португалец и колумбиец в течение нескольких лет вместе выступали за «Реал».

27-летний Родригес последние два сезона провёл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб имеет право выкупить трансфер игрока за € 42 млн, но, скорее всего, откажется от сделки, так как у хавбека конфликт с наставником «Баварии» Нико Ковачем.

Таким образом, летом Хамес вернётся в «Реал», который планирует продать его, так как на него не рассчитывает главный тренер Зинедин Зидан.