«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

Петербургский «Зенит» по-прежнему интересуется аргентинским защитником лиссабонского «Спортинга» Маркосом Акуньей, утверждает A Bola.

По данным источника, российский клуб может вернуться к переговорам о приобретении футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что аргентинец мог перейти в «Зенит» зимой, но тогда клубы не достигли соглашения по сумме трансфера. «Зенит» был готов заплатить за игрока € 16 млн, а также ещё € 4 млн в качестве бонусов, но «Спортинг» хотел получить € 20 млн сразу.

В завершившемся сезоне 27-летний Акунья принял участие в 30 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил 10 жёлтых и 1 красную карточки. Контракт игрока со «Спортингом» действует до лета 2023 года.