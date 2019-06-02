«Зенит» может возобновить переговоры по трансферу Акуньи

Петербургский «Зенит» по-прежнему интересуется аргентинским защитником лиссабонского «Спортинга» Маркосом Акуньей, утверждает A Bola.
По данным источника, российский клуб может вернуться к переговорам о приобретении футболиста в летнее трансферное окно.
Напомним, что аргентинец мог перейти в «Зенит» зимой, но тогда клубы не достигли соглашения по сумме трансфера. «Зенит» был готов заплатить за игрока € 16 млн, а также ещё € 4 млн в качестве бонусов, но «Спортинг» хотел получить € 20 млн сразу.
В завершившемся сезоне 27-летний Акунья принял участие в 30 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил 10 жёлтых и 1 красную карточки. Контракт игрока со «Спортингом» действует до лета 2023 года.
- 2 июня 2019
-
23:41
-
23:31
-
23:15
-
22:59
-
22:58
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
21:57Паршивлюк перейдёт в «Динамо» Эксклюзив
-
21:52
-
21:48
-
21:31
-
21:19
-
21:03
-
20:58
-
20:27
-
20:24
-
20:06
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:10
-
18:52
-
18:35
-
18:34
-
18:16
-
18:12
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:41
-
17:41
-
17:25