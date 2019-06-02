Неймару может грозить до 5 лет тюрьмы

Бразильскому нападающему «ПСЖ» Неймар может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, утверждает Globoesporte.

По данным источника, 3 июня полиция начнёт расследование и вызовет для дачи показаний Неймара и девушку, которая обвиняет его в изнасиловании. У обоих изымут мобильные телефоны для изучения.

Статья 281-С Уголовного кодекса Бразилии запрещает:

предлагать, обменивать, делать доступными, передавать, продавать или выставлять на продажу, распространять, публиковать или разглашать любыми средствами фотографии, видео или другие аудиовизуальные записи, содержащие сексуальные сцены без согласия жертвы.

Наказанием является тюремное заключение на срок от 1 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране.