Тело Рейеса было доставлено на стадион «Севильи»
Сегодня, 2 июня, тело бывшего игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса было доставлено на стадион «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан».
Видео доступно в "твиттере" Goal.
Напомним, Рейес является воспитанником «Севильи». За родной клуб он выступал в периоды с 2000 по 2004 год и с 2012 по 2016 год. Всего за «Севилью» он провёл 242 матча и забил 37 мячей. С командой он выиграл три трофея.
Рейес ушёл из жизни в субботу, 1 июня. Автомобиль, которым он управлял, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с футболистом в аварии погиб его 23-летний кузен. Ещё один родственник игрока, находившийся в машине, выжил. Он был доставлен в больницу с 60% ожогов тела. Позже ему была сделана операция, его состояние оценивается как стабильное.
У «мерседеса» Рейеса лопнула шина при скорости движения 237 км/ч
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