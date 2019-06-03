Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Дижон» обыграл «Ланс» в стыковом матче и сохранил место в Лиге 1

«Дижон» обыграл «Ланс» в стыковом матче и сохранил место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В ответном стыковом матче за место в Лиге 1 «Дижон» обыграл «Ланс» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Наим Слити, которому ассистировал Веслей Лаутоа. На 40-й минуте равновесие восстановил Жан-Кевин Дюверн. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Жанрикне Беллегард. На 70-й минуте «Дижон» вновь вышел вперёд благодаря голу Уэсли Саида с паса Сори Каба. В компенсированное время Слити забил третий гол в ворота гостей.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Дижон» сохранил место в элитном дивизионе.

В завершившемся сезоне «Дижон» финишировал на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» занял пятое место в Лиге 2.

Франция - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
02 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Дижон
Дижон
3 : 1
Ланс
Ланс
1:0 – Слити – 28, 1:1 – Дюверн – 39, 2:1 – Саид – 70, 3:1 – Слити – 90
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент