«Дижон» обыграл «Ланс» в стыковом матче и сохранил место в Лиге 1

В ответном стыковом матче за место в Лиге 1 «Дижон» обыграл «Ланс» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Наим Слити, которому ассистировал Веслей Лаутоа. На 40-й минуте равновесие восстановил Жан-Кевин Дюверн. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Жанрикне Беллегард. На 70-й минуте «Дижон» вновь вышел вперёд благодаря голу Уэсли Саида с паса Сори Каба. В компенсированное время Слити забил третий гол в ворота гостей.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Дижон» сохранил место в элитном дивизионе.

В завершившемся сезоне «Дижон» финишировал на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1. «Ланс» занял пятое место в Лиге 2.