Четыре клуба предложили за 19-летнего Фелиша по € 120 млн
Сразу четыре клуба готовы заплатить за форварда «Бенфики» Жоау Фелиша € 120 млн, утверждает AS.
По информации источника, попытку подписать 19-летнего нападающего предпринял «Реал». За футболиста «Королевский клуб» предложил € 80 млн. Однако данная сумма не устроила лиссабонцев, так как ранее они получили от четырёх неназванных клубов предложения по игроку в размере € 120 млн.
В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На счету нападающего 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что отпустят игрока только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за него сумму отступных в размере € 120 млн.
«Бенфика» отклонила предложение «Атлетико» в € 80 млн по Фелишу
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