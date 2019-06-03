Четыре клуба предложили за 19-летнего Фелиша по € 120 млн

Сразу четыре клуба готовы заплатить за форварда «Бенфики» Жоау Фелиша € 120 млн, утверждает AS.

По информации источника, попытку подписать 19-летнего нападающего предпринял «Реал». За футболиста «Королевский клуб» предложил € 80 млн. Однако данная сумма не устроила лиссабонцев, так как ранее они получили от четырёх неназванных клубов предложения по игроку в размере € 120 млн.

В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На счету нападающего 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. Ранее в лиссабонском клубе заявили, что отпустят игрока только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за него сумму отступных в размере € 120 млн.