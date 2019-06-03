Моуринью: чемпионство в новой стране и победа в третьей ЛЧ — это то, чего я хочу

Известный португальский тренер Жозе Моуринью высказался о своих предпочтениях по будущей работе.

«Чемпионство в новой стране и третья победа в Лиге чемпионов — это то, чего я хочу. Но я заинтересован не только в этом. Я хочу чувствовать себя счастливым, а не просто побеждать. Я не приму предложение, в котором я буду не уверен и которое не будет давать мне определённых гарантий», — приводит слова Моуринью AS со ссылкой на Eleven Sports.

Ранее Моуринью тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси» (дважды), «Интер» и «Реал». Последним клубом португальского специалиста был «Манчестер Юнайтед». В общей сложности за 19 лет тренерской работы со своими командами португальский наставник выиграл 25 трофеев.