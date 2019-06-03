Натхо: готов ли я вернуться в ЦСКА? Скорее да, чем нет

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, ныне выступающий за греческий «Олимпиакос», оценил итоги сезона для московского клуба.
«Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без Лиги чемпионов. Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.
Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», — приводят слова Натхо «Известия».
Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010-2013). С казанским клубом израильтянин выигрывал Кубок и Суперкубок России в 2012 году, а с москвичами — чемпионат в 2016 году.
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