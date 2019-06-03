Алисон: у «Ливерпуля» ещё много работы — мы хотим выиграть АПЛ

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о победе в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Напомним, бразилец сделал восемь сэйвов в этой встрече. Этот результат стал рекордным по числу отражённых за решающий поединок ударов для вратарей, отыгравших на ноль.

«У меня нет слов. Я пришёл в этот клуб, чтобы выигрывать титулы. Я мечтал об этом. Я рад помочь своим товарищам, потому что эта команда заслужила выиграть что-то большое в этом сезоне. Но у нас ещё много работы — мы хотим выиграть Премьер-лигу ради этих болельщиков», — приводит слова Алисона пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл кубок Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).