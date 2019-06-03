Алисон: у «Ливерпуля» ещё много работы — мы хотим выиграть АПЛ

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о победе в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Напомним, бразилец сделал восемь сэйвов в этой встрече. Этот результат стал рекордным по числу отражённых за решающий поединок ударов для вратарей, отыгравших на ноль.
«У меня нет слов. Я пришёл в этот клуб, чтобы выигрывать титулы. Я мечтал об этом. Я рад помочь своим товарищам, потому что эта команда заслужила выиграть что-то большое в этом сезоне. Но у нас ещё много работы — мы хотим выиграть Премьер-лигу ради этих болельщиков», — приводит слова Алисона пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл кубок Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
- 3 июня 2019
-
02:37
-
01:57
-
01:41
-
01:20
-
00:53
-
00:43
-
00:31
-
00:18
-
00:14
-
00:00
- 2 июня 2019
-
23:54
-
23:41
-
23:31
-
23:15
-
22:59
-
22:58
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
21:57Паршивлюк перейдёт в «Динамо» Эксклюзив
-
21:52
-
21:48
-
21:31
-
21:19
-
21:03
-
20:58
-
20:27
-
20:24
-
20:06
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:10