Мане: до сих пор не могу поверить, что «Ливерпуль» выиграл ЛЧ
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
«Мечта стала явью. Не могу сказать, насколько я счастлив, до сих пор не могу поверить. Кажется, что я всё ещё сплю.
Прошлый сезон получился для команды непростым. Было тяжело, но таков футбол. Это заставляет людей любить игру.
«Ливерпуль» усвоил урок. Теперь у нас было больше опыта в таких матчах. В этот раз нам было проще», – приводит слова Мане Daily Mail.
«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
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