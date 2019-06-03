Мане: до сих пор не могу поверить, что «Ливерпуль» выиграл ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

«Мечта стала явью. Не могу сказать, насколько я счастлив, до сих пор не могу поверить. Кажется, что я всё ещё сплю.

Прошлый сезон получился для команды непростым. Было тяжело, но таков футбол. Это заставляет людей любить игру.

«Ливерпуль» усвоил урок. Теперь у нас было больше опыта в таких матчах. В этот раз нам было проще», – приводит слова Мане Daily Mail.

«Ливерпуль» в шестой раз в истории стал обладателем кубка Лиги чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).