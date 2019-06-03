«Ювентус» выплатит «Челси» компенсацию за уход Сарри в размере £ 5 млн

Лондонский «Челси» передумал увольнять своего нынешнего тренера Маурицио Сарри, который желает работать в «Ювентусе», сообщает The Independent. Таким образом, чемпионы Италии обязаны будут выплатить компенсацию за досрочный разрыв тренером контракта в размере £ 5 млн.

Ранее сообщалось, что агент Сарри уже провёл предварительные переговоры с руководством британского клуба и, получив предварительное согласие на расторжение контракта, отправился в Турин. Должность главного тренера «Ювентуса» остаётся вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, Сарри работает в «Челси» менее года. В своём дебютном сезоне он привёл лондонский клуб к третьему месту в английской Премьер-лиге и победе в Лиге Европы. В решающем матче второго по значимости еврокубка «Челси» уверенно обыграл лондонский «Арсенал» — 4:1.