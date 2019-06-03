«Верона» вышла в Серию А, отыгравшись после 0:2 в первом матче финала плей-офф
«Верона» победила в плей-офф за право сыграть в Серии А. В финале они победили «Читаделлу». Первый матч был сыгран 30 мая, победу в нём одержали футболисты «Читаделлы» — 2:0. В ответном матче, состоявшемся 2 июня успех праздновали футболисты «Вероны» — 3:0. Общий счёт во сумме двух встреч — 3:2.
На 27-й минуте счёт открыл полузащитник веронцев Маттиа Цаканьи, в середине второго тайма отличился Самуэль Ди Кармине. Победный мяч был забит на 83-й минуте, отличился нападающий хозяев Карим Лариби. Гости доигрывали встречу вдевятером после удалений на 62-й и 77-й минутах.
Италия - Серия B. Плей-офф за повышение - финал
02 июня 2019, воскресенье. 22:15 МСК
Верона
Верона
3 : 0
Читтаделла
Читтаделла
1:0 – Цаканьи – 27, 2:0 – Ди Кармине – 69, 3:0 – Лариби – 83
Удаления: нет – Parodi, 62, Proia, 77
Таким образом, из Серии Б в Серию А поднялись «Брешия», «Лечче» и «Верона». В обратном направлении проследовали «Кьево», «Фрозиноне» и «Эмполи».
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