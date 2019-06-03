Каррагер: Фергюсон сказал мне, что Клопп вернёт «Ливерпуль» на их насест

Легендарный защитник «Ливерпуля» и звезда британского телевидения Джейми Каррагер рассказал об отношении сэра Алекса Фергюсона к главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

«Я помню момент, когда был искренне взволнован в ожидании того, что Юрген Клопп принесёт «Ливерпулю».



Я читал комплименты Алекса Фергюсона по поводу нового тренера «Ливерпуля», поэтому был заинтересован услышать о нём больше. «В нём что-то есть, он очень уверен в себе, он может стать человеком, который вернёт „Ливерпуль“ на их насест», – сказал сэр Алекс. На его лице отразилось неподдельное восхищение Клоппом, сопровождаемое ещё одним намёком на беспокойство, говорившим всё, что мне было нужно знать.



«Если Ферги беспокоится, значит, этот парень не промах», – подумал я. Сэр Алекс объяснил, что познакомился с Клоппом на одной из конференций УЕФА, где элитные тренеры сидят на форуме, чтобы обсудить развитие игры», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.