Юношеская команда «Нанта» стала чемпионом Франции и посвятила победу Сале

Юношеская команда «Нанта» (U17) стала чемпионом Франции в своей возрастной категории.



Футболисты посвятили победу экс-игроку клуба, аргентинскому нападающему Эмилиано Сале, несколько раз проскандировав его имя во время празднования и продемонстрировав футболку с его фотографией.

Напомним, Сала во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф». 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный Альбион. В тот же день самолёт с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.

Перед гибелью Сала рассказал близким о нежелании переходить в «Кардифф».