Юношеская команда «Нанта» стала чемпионом Франции и посвятила победу Сале
Юношеская команда «Нанта» (U17) стала чемпионом Франции в своей возрастной категории.
Футболисты посвятили победу экс-игроку клуба, аргентинскому нападающему Эмилиано Сале, несколько раз проскандировав его имя во время празднования и продемонстрировав футболку с его фотографией.
Напомним, Сала во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф». 21 января он попрощался с одноклубниками и вылетел на Туманный Альбион. В тот же день самолёт с аргентинским футболистом на борту пропал с радаров. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и людьми со всего мира, все-таки нашла обломки самолета и тело Эмилиано.
Перед гибелью Сала рассказал близким о нежелании переходить в «Кардифф».
Отец Салы умер от сердечного приступа
- 3 июня 2019
-
06:30
-
06:11
-
05:38
-
04:44
-
04:31
-
03:34
-
03:03
-
02:54
-
02:37
-
01:57
-
01:41
-
01:20
-
00:53
-
00:43
-
00:31
-
00:18
-
00:14
-
00:00
- 2 июня 2019
-
23:54
-
23:41
-
23:31
-
23:15
-
22:59
-
22:58
-
22:40
-
22:33
-
22:22
-
21:57Паршивлюк перейдёт в «Динамо» Эксклюзив
-
21:52
-
21:48
-
21:31
-
21:19
-
21:03
-
20:58
-
20:27
Партнерский контент