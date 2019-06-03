Каррагер ответил на твит Гари Невилла о шансах «Ливерпуля» на победу в ЛЧ

Легендарный защитник «Ливерпуля» и звезда британского телевидения Джейми Каррагер ответил на сообщение в «Твиттере» другой легенды английского футбола, экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилла, который не лучшим образом оценил шансы мерсисайдцев на победу в Лиге чемпионов.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:0) в марте 2019 года Гари Невилл написал, что «красным» стоит забыть о победе в турнире.

Ретвит Каррагер дополнительно отметил 36 смеющимися смайлами.

Напомним, 1 июня завершился европейский футбольный сезон. «Ливерпуль» стал обладателем Кубка чемпионов, в финале обыграв «Тоттенхэм» (2:0). Голами в составе победителей отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.