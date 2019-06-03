Полузащитник «Севильи» Банега может перейти в «Боку Хуниорс»

Аргентинский полузащитник «Севильи» Эвер Банега может перейти в «Боку Хуниорс».

По информации El Desmarque, аргентинский клуб предлагает 30-летнему игроку контракт, который рассчитан на 3 года.

Значительные вопросы возникают по зарплате аргентинца. «Бока Хуниорс» предложила Банеге зарплату в 1,5-2 млн евро. Это значительно уступает его зарплате в испанском клубе. Однако «Бока» не теряет надежды подписать игрока и готова вернуться к диалогу позднее.

Сам футболист пока размышляет над вариантами продолжения карьеры, его контракт с испанским клубом рассчитан ещё на один сезон.



В завершившемся сезоне испанской Примеры Эвер Банега сыграл 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи, а «Севилья» не сумела пробиться в Лигу чемпионов