Мальдини станет новым техническим директором «Милана»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини в ближайшее время станет новым техническим директором клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее бывший футболист россонери занимал в клубе должность директора по стратегическому развитию.
Недавно в СМИ появилась информация, что исполнительный директор «Милана» Иван Газидис хочет, чтобы у Мальдини была большая ответственность и некоторые обязанности.
Мальдини является воспитанником «Милана», за который он выступал на протяжении всей карьеры — с 1984 по 2009 год. Со своей командой он семь раз выигрывал чемпионат Италии, по 5 раз — Кубок и Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Италии. Дважды становится обладателем Межконтинентального кубка, а также выигрывал Кубок страны и клубный чемпионат мира.
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